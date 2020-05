In Turchia riparte il calcio. Mentre in Italia stanno lavorando sul tema, la Super Lig (la Serie A turca) tornerà presto. È quanto ha annunciato il presidente della Federcalcio Nihat Ozdemir, che ha fissata la ripresa nel weekend del 12 giugno. La comunicazione è arrivata dopo che nella serata di ieri, 5 maggio, il ministro della Salute Fahrettin Koca aveva affermato che a decidere sull’eventuale ripresa sarebbe stato il suo organismo di autogoverno, dopo aver ricevuto il via libera del governo. Nel frattempo, alcune squadre del campionato turco avevano ripreso gli allenamenti nella giornata di lunedì, ma almeno un calciatore dell’Ankaragucu era risultato positivo al Covid-19.