Campionato ufficialmente sospeso in. La decisione è arrivata a seguito di un episodio clamoroso avvenuto nella serata di ieri, quando il presidente dell'Farukha aggredito con un pugno l'arbitro internazionale Halil Umutche poi, a terra, è stato ulteriormente colpito con calci al volto anche da altre persone, componenti della panchina della squadra. Il fischietto ora si trova in ospedale: aveva appena diretto la gara diconclusa 1-1, con il pareggio delal 97' segnato da Adolfo, vecchia conoscenza della Serie A. Nell'immediato dei fatti, come dicevamo, la Federcalcio ha annunciato di rinviare a tempo indeterminato le partite di tutti i campionati nazionali.