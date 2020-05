Una tragedia disumana che lascia senza parole ha colpito il calcio turco. Cevher Toktas (foto Fanatik), calciatore del Bursa Yildirim Spor, ha confessato dopo 11 giorni di avere ucciso, soffocandolo, il figlio di 5 anni che era ricoverato d'urgenza in ospedale con sintomi riconducibili al COVID-19.



Il racconto dell'omicidio alla Polizia lascia senza parole: "Ho messo un cuscino sulla testa di mio figlio spingendo. Dopo un po' ho chiamato i dottori affinché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo, non ho alcun problema mentale. L'unica ragione per cui l'ho fatto era perché non lo volevo". Toktas sarà presto processato per omicidio e salvo sorprese dovrebbe essere condannato all'ergastolo.