Nella serata di ieri l'Italia è riuscita a battere la Turchia per 2-3 grazie soprattutto ad una grande prova di orgoglio e di carattere. Chi non ha brillato invece è stato il giallorosso Nicolò Zaniolo, da tempo uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus. Sulla sua prestazione si è espresso anche il ct Roberto Mancini, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport che, fanno riflettere.



'Nicolò è un giocatore che ha delle qualità, deve imparare a giocare con gli altri, poi la forza e la qualità per arrivare al gol la sfrutta dopo. Ma anche lui ci ha messo impegno, su questo non posso dire nulla. I tre in attacco, dopo i primi dieci minuti, hanno cominciato a giocare. Ma è chiaro che sono giovani e possono migliorare tantissimo'.