Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, l'Italia è passata in vantaggio al 52'. Grande azione degli Azzurri che allargano il gioco fino ad arrivare a Berardi che entra dentro il campo per mettere un cross teso. Sulla palla dell'esterno interviene Demiral in maniera goffa, respingendo di petto il pallone nella porta turca e consegnando il vantaggio agli Azzurri. Non è il primo errore del centrale della Juve questa sera, nella prima frazione aveva completamente perso Chiellini in area che con un colpo di testa aveva sfiorato il vantaggio.