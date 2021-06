Non c'è nessun motivo fisico dietro alla sostituzione di Alessandro Florenzi all'intervallo di Turchia-Italia. Roberto Mancini ha deciso di togliere il terzino perché non spingeva abbastanza: il ct, come spiega Sky Sport, chiede tanta corsa ai suoi terzini così come sta facendo Spinazzola. Per questo Mancini ha deciso di inserire il napoletano Di Lorenzo, più fresco e più in gradi di affondare sulla fascia.