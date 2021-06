Se ti dicono che è solo una partita di calcio. Tu non ascoltarli.

Claudio Marchisio, a poche ore dall'inizio di Turchia-Italia, è intervenuto sui suoi canali social per spronare gli Azzurri alla prima di Euro 2020: "Se ti dicono che è solo una partita di calcio. Tu non ascoltarli. Se ti dicono che cosa urli a fare, mica ti sentono. Tu urla più forte. Se ti dicono Perché c'è bisogno di tutti. 60 milioni di cuori 60 milioni di voci NON UNA DI MENO!!"