La Nazionale torna in campo dopo la dura eliminazione dai prossimi Mondiali in Qatar, maturata al termine dei 90 minuti contro la Macedonia. Quella di questa sera contro la Turchia sarà una gara dallo scarso significato, ma bisognerà comunque scendere in campo. Andiamo a vedere di seguito quali saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, con i due bianconeri De Sciglio e Chiellini che partiranno dal primo minuto.



TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, Yilmaz; Under, Kerem; Unal.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.





83' - Accorcia le distanze la Turchia con una rete di Soyuncu.



70' - Ancora uno straordinario Giacomo Raspadori manda al tappeto il portiere turco, questa volta siglando la rete del momentaneo 1-3.



50' - Prova a pareggiarla la Turchia con una grande punizione dal limite di Under, ottimamente respinta da Donnarumma.



SECONDO TEMPO



45' - Si riscatta in parte Donnarumma. Grandissimo intervento su una conclusione dal limite dell'area dell'ex milanista Chalanoglu.



38' - Uno-due micidiale degli 11 di Mancini che, in appena 4 minuti di gioco la prendono e la ribaltano. Questa volta la rete e di Giacomo Raspadori che, entrato in area di rigore batte l'estremo difensore avversario.



34' - Pareggia l'Italia grazie ad un colpo di testa di Cristante, su un cross perfetto di Cristiano Biraghi.



21' - Continua a fare la partita la Turchia, con gli Azzurri che sembrano non riuscire a trovare le energie necessarie per dare una svolta al match.



4' - La sblocca dopo pochi minuti la Turchia con una conclusione dell'ex giallorosso Under che però deve ringraziare la grande complicità di un colpevole Donnarumma.



1' - Inizia il match in questo istante.