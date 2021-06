Con l'inizio dell'Europeo tornato anche i tifosi allo stadio. Entusiasmo, sorrisi, bandiere e trombette, che in queste competizioni non mancano mai. A pochi minuti da Turchia-Italia lo stadio Olimpico di Roma si colora di azzurro, i tifosi sono già sugli spalti pronti a dare la spinta decisiva alla Nazionale di Mancini. Per il debutto il ct ha scelto due juventini dal primo minuto: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, la coppia difensiva che contro Demiral e compagni avrà il compito di alzare il muro.



