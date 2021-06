Grande partecipazione emotiva allo spettacolo che sta accompagnando l'inaugurazione di Euro 2020, allo stadio Olimpico di Roma, prima della partita tra Turchia e Italia. Tra i protagonisti anche due grandi ex rivali, compagni di squadra in Nazionale e per anni capitani delle due squadre della Capitale: Francesco Totti e Alessandro Nesta. I due grandi ex e rappresentanti del calcio italiano lanceranno un pallone in aria prima del passaggio in cielo delle frecce tricolore.