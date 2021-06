Nella formazione scelta da Mancini nel debutto dell'Italia all'Europeo c'è Berardi e non Chiesa. Il motivo? Alessandro Bonan di Sky lo spiega così: "Berardi un calciatore che ha fatto vedere cose molto importanti e oltre a dare uno spessore tecnico dà anche equilibrio alla squadra, ed è per questo che secondo me Mancini l'ha preferito a Chiesa, ma ora deve dare una risposta in una situazione internazionale di grande vetrina come l'Europeo".



Fabio Capello ha spiegato così la scelta del ct: "Mancini vuole un giocatore che sia pericoloso con la palla tra i piedi e Berardi ha la qualità per mettere i compagni davanti alla porta, ecco perché l'ha preferito a Chiesa. Mancini crede che sotto questo aspetto l'attaccante può dargli qualcosa di più".