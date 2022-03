In questi istanti si sta giocando l'amichevole tra Turchia e Italia, con i padroni di casa che al momento conducono per 1-0 grazie alla rete di Under, con la grande partecipazione di un colpevole Gigio Donnarumma. A prescindere da come andrà a finire e a prescindere dalla poca importanza che questa partita rivela, una piccola soddisfazione la potrà ottenere lo juventino De Sciglio che, ritrova la maglia Azzurra dopo ben 3 lunghi anni trascorsi lontano dal giro della Nazionale. La sua ultima apparizione risale infatti a giugno 2019.