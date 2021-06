Un primo tempo a senso unico. L'Italia sta giocando un'ottima partita contro la Turchia, dominando, riuscendo a creare diverse occasioni pericolose, ma non trovando - per adesso - la via del gol. A certificare il dominio azzurro sono i dati, come riporta Opta: "14 - L'Italia ha tirato 14 volte più della Turchia nel primo tempo (14-0), la maggior differenza di tiri nel primo tempo di una partita degli Europei dal 2004, quando l'Olanda ne aveva tentati 16 e la Lettonia uno. Unilaterale."