Difficilmente avremmo potuto pronosticare un debutto migliore all'Europeo per l'Italia di Roberto Mancini: 3-0 alla Turchia e lo stadio Olimpico di Roma che si colora d'azzurro. Come sono andati gli juventini? Bene, benissimo Bonucci e Chiellini: gli unici due titolari nelle scelte di Mancini, hanno coperto la porta di Donnarumma alzando un muro impossibile da buttare giù. Più di 400 partite insieme tra bianconero e Nazionale, basta uno sguardo per capirsi e tutto è andato nel migliore dei modi. Discorso diverso per Demiral, che si è buttato nella propria porta il pallone del vantaggio azzurro: cross di Berardi e nel tentativo di respingerla il difensore turco ha fatto autogol con la spalla. E' la prima volta che l'Europeo si apre con un'autorete.



LE VOCI - Nel post partita Roberto Mancini sorride orgoglioso della prestazione dei suo, Bonucci tiene tutti con i piedi per terra spiegando che è solo l'inizio e bisogna già voltare pagina pensando alla prossima gara. E Immobile spiega quella strana esultanza imitando... Lino Banfi.



Ecco tutte le voci dei protagonisti nel post partita



MANCINI: 'Una soddisfazione per tutti gli italiani. Sulla finale a Wembley...' IMMOBILE: 'Vi racconto com'è nato quel porca puttena di Lino Banfi'



BONUCCI: 'Mi aspettavo una vittoria del genere, adesso serve umiltà. Nello spogliatoio...'



INSIGNE: 'Abbiamo fatto quello che ci chiedeva il mister, ma io posso dare ancora di più'