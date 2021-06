Non poteva iniziare meglio l'Europeo dell'Italia, che ieri sera ha vinto 3-0 contro la Turchia giocando per quasi tutti i novanta minuti in area avversaria. Bene gli Azzurri e bene gli juventini Chiellini e Bonucci, che alzano un muro bloccando gli avversari prima che possano arrivare a impensierire Donnarumma. Meno bene, invece, Merih Demiral: il suo autogol propiziato da un cross di Berardi sblocca la partita ed è la prima volta che un Europeo si apre con un'autorete. Migliore in campo? L'ex bianconero Spinazzola.



