L'esordio in maglia del Sassuolo lo ricorda Stefanoai microfoni di RDS. Queste le sue parole su quel giorno e sull'abbraccio con Gianluigi Buffon:- "Sarei ipocrita a dire che ricordo esattamente l’abbraccio con Gigi Buffon: quando l’arbitro ha fischiato non ho capito più niente. Ero in un vortice, è stato surreale. Sembrava un sogno".