Tutto un torello. Laanche oggi si è ritrovata alla, dov'è andato in scena un altro allenamento di accompagnamento verso la trasferta di Verona. Per il match di giovedì, guardando le immagini, regna il buonumore. E non poteva essere altrimenti: Allegri ha sempre parlato dell'aiuto sostanziale che può dare la vittoria, figuriamoci una grande partita come il Derby d'Italia.E allora, anche oggi, al JTC, re