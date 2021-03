Il calciatore del Benevento Alessandro Tuia ha commentato nell'immediato post partita la vittoria contro la Juventus. Queste le sue parole, raccolte da ottopagine.it: "È stato commovente alla fine della partita sentire il triplice fischio e realizzare di aver vinto in casa della Juventus. E' stato molto bello. Abbiamo ritrovato le nostre caratteristiche di inizio stagione. Ultimamente non siamo stati noi stessi. Si tratta di una vittoria fondamentale perché nessuno ci dava per vincenti in questo stadio. Ci teniamo questo risultato e pensiamo al prosieguo del campionato".