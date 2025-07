Tudor vorrebbe una Juventus più reattiva e rapida sul mercato: il retroscena

"Igor Tudor scalpita. È consapevole di alcuni rallentamenti legati alle mancate cessioni, per il legame che sente con il club vorrebbe una Juve più reattiva e rapida sul calciomercato. Per questo motivo sperava di avere una squadra più completa per il ritiro, che partirà giovedì 24 luglio", scrive il Corriere dello Sport riguardo all'allenatore bianconero.in questi mesi e anche con la nuova dirigenza, non ha indicato una serie di obiettivi o pressato la sua dirigenza per avere determinati calciatori. Ma per quanto riguarda i tempi delle operazioni, si legge sul quotidiano, sì: pensava e sperava che l’attesa sarebbe stata più breve in questa fase, dopo un normale e fisiologico periodo di assestamento dovuto alle novità in società.

Tudor ha spinto per ottenere la riconferma di Francisco Conceicao, con cui ha avuto contatti in queste settimane e vorrebbe anche riabbracciare Kolo Muani. Intanto, è comunque consapevole di avere la fiducia del gruppo e la stima del club, nonostante non fosse la prima scelta.