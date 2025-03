Tudor-Vlahovic: la promessa sarà mantenuta

AFP via Getty Images



Vlahovic al centro del progetto

Igorinizia la sua avventura alladalla quinta posizione in classifica, con l'obiettivo immediato di riportare i bianconeri in zona Champions League. A un solo punto dal Bologna quarto, il tecnico croato vuole imprimere fin da subito un cambiamento, puntando soprattutto sull’aspetto mentale della squadra.Il segnale più forte di questa nuova era è la scelta di Dusancome titolare. Il bomber serbo, miglior marcatore della Juventus con 14 reti, torna al centro dell’attacco dopo mesi difficili. Fino a dicembre, Vlahovic era un punto fermo dell’undici titolare, ma nel 2025 era progressivamente scivolato nelle gerarchie di Thiago Motta, partendo dalla panchina in ben undici occasioni.Con Tudor, invece, la musica cambia subito. Il tecnico croato non ha mai nascosto la sua stima per Vlahovic, definendolo persino superiore a Osimhen quando allenava il Verona.Tuttavia, il futuro del serbo rimane incerto. Il direttore tecnico Cristianopotrebbe avere una visione diversa: legato al nigeriano per lo scudetto vinto a Napoli, potrebbe pensare acome eventuale sostituto di, il cui contratto con la Juventus scade nel 2026 e che, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare.