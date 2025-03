Con Tudor possono giocare Vlahovic e Kolo Muani?

L'era 3.0 dir alla Juventus è cominciata da poco, e oggi l'allenatore bianconero si è presentato in conferenza stampa. Idee chiare e concetti semplici, legati a tanta voglia di risollevare la squadra. Il nuovo tecnico della Juve non ha nascosto l'emozione di tornare a Torino , come hanno dimostrato anche gli aneddoti del passato.Come ha spiegato lo stesso Tudor, però, non basta l'identità di squadra: servono atteggiamento e grinta per andare a vincere la partita. E dunque servono i giocatori, e con la nuova guida tecnica possono rilanciarsi diversi uomini della Juventus, in particolare

Le parole di Tudor su Vlahovic e Kolo Muani

"Ha fatto un bel gesto. Giocatore fortissimo, sono felice di allenarlo. Già in passato ho parlato di lui, è così. Sono fatti, non parole. Giocatore che ha tutte le doti che deve avere un giocatore di prima classe. Sa fare gol, capisce, è intelligente, motivatore, viene da un momento così. Abbiamo parlato, abbiamo scambiato opinioni. Vuole lavorare. C'è lui, c'è Kolo, due attaccanti forti che possono giocare insieme, uno o l'altro, si può fare tutto. Importante avere giocatori forti, sennò un allenatore non può fare niente. E' stimolante. Sapete che ci vuole tutto, quando c'è gioventù è una cosa bella".