Tudor torna a parlare di Yildiz: le parole

Un'espulsione pesante quella di ieri sera contro il Monza per Kenan. Il classe 2005 turco ha già chiesto scusa tramite una storia sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di oggi ( QUI le sue parole). Il tecnico croato della Juventus Igor Tudor è tornato a parlare della situazione ai microfoni di SportMediaset. Le sue parole:"Dispiace per Yildiz perché è un ragazzo buono, era dispiaciuto tanto, ha chiesto scusa e la squadra lo ha aiutato con la vittoria, voleva liberarsi da uno che lo ha spinto, non è cattivo, gli fa scuola questa cosa qua".