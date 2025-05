Tudor ha già le idee chiare su Thuram: il piano per il centrocampista

Getty Images

La Juventus si prepara all'ultima gara di campionato. I bianconeri dovranno centrare l'obiettivo Champions League, traguardo minimo ma indispensabile per la prossima stagione, oltre che per salvare, almeno in parte, un'annata complicata su tanti fronti. Sarà perciò fondamentale massima concentrazione per blindare il quarto posto e tenere lontane Roma e Lazio, che ci proveranno controProprio per questo Igor Tudor studia le migliori soluzioni verso la trasferta di Venezia, che sarà decisiva. Contro l'Udinese c'erano ancora diversi assenti, sia per gli infortuni sia per le squalifiche. Nella prossima partita, però, rientreranno, rimasti fuori per ammonizione con diffida.

Proprio il francese sarà molto probabilmente uno dei punti fermi contro il Venezia, e dunque la maglia da titolare è sempre più corta, dopo aver cominciato dal primo minuto in tutte le partite con Tudor. Thuram, infatti, ha lasciato il campo solo contro(a gara in corso) e, quest'ultima da squalificato.