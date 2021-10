Igor, allenatore dell'Hellas Verona ed ex Juve, ha presentato oggi la sfida in conferenza stampa.- "Si fa tutti i giorni. Alla fine fanno più comodo a voi giornalisti che a noi allenatori. Non ritengo importante fare bilanci, ma fare osservazioni per crescere giornalmente. Siamo contenti della crescita della squadra. È un momento di fiducia, di consapevolezza delle nostre forze. Ci vogliono alcune partite per capirci tutti assieme. Ci rendiamo conto dei nostri pregi e dei nostri difetti.Sono concentrato sulla mia squadra, sarà una bella partita. Per me allenatore è più facile prepararla, dopo Udine ho recuperato qualche giocatore. Dobbiamo sbagliare il meno possibile e mettere il cuore oltre l'ostacolo. Sono andato alla Juve da ragazzino e mi sono sviluppato come persona. Sia come giocatore che come allenatore è stata un'esperienza bellissima. Ora devo pensare a fare il massimo con questi colori.Non bisogna fare paragoni. La Juve ha un grande allenatore, la persona giusta per risolvere i problemi. La Juve tornerà dove deve essere. Si cerca di preparare al massimo ogni partita. Abbiamo la voglia di chi gioca contro una grande squadra e magari hai più intensità.Non guardo tanto la classifica, sono concentrato su di noi e la nostra crescita. Adesso non serve guardare la classifica, lo dico ai miei giocatori. Può ingannare e togliere energie. L'unica cosa da fare è concentrarsi al massimo".