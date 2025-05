AFP or licensors

Il tecnico croato della Juventus Igor Tudor ha parlato oggi in conferenza stampa all'antivigilia della sfida contro l'Udinese. Per la partita ritornerà anche Kenan Yildiz dalla squalifica. Queste le parole del tecnico croato ( QUI la conferenza stampa integrale ):"Ha sofferto tanto, un giocatore fondamentale in rosa. Gli ho detto di non sentire la responsabilità di farsi perdonare e andare oltre. Deve stare dentro la gara e fare quello che deve e che sa fare".