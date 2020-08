2









Si è autotassato, Igor Tudor. Che finalmente è riuscito a liberarsi dal legame con l'Hajduk Spalato (ieri è arrivata l'ufficialità). Il club croato ha preteso un pagamento di 450mila euro, che in parte sarà ripagato proprio dall'ex allenatore dell'Udinese. Troppo forte, il richiamo di casa. Troppa, la voglia di tornare nel bianconero di Torino. E allora, 150mila euro, li ha versati proprio Igor: ha convinto così i croati a lasciarlo andare. Il gesto, come sottolinea Tuttosport, vale davvero mille parole: la Juve agli juventini è una cosa seria, e Tudor ha iniziato a metterci del suo. A lui il compito di organizzare la fase difensiva: i 43 gol subiti nella scorsa stagione devono essere cancellati in fretta.