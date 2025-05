Tudor sente di aver lasciato qualcosa, il futuro non gli interessa. Con la Champions merita una grande chance

Paolo Bruno

Cosa vuol dire la Champions

Per Igor Tudor la sfida di Venezia rappresenta molto più di una semplice ultima giornata di campionato. È l’“ultimo pezzo”, come lui stesso lo ha definito in conferenza stampa. L’ultimo tassello di un puzzle complicato, messo insieme in fretta, con un gruppo ereditato in corsa e un orizzonte pieno d’incertezze. Ma anche un pezzo di cuore,Le sue parole dopo la vittoria sull’Udinese sono quelle di un allenatore soddisfatto, ma lucido: sa bene che il lavoro non è finito, che nulla è ancora stato conquistato. Ha parlato di pressing, spirito, qualità, di una Juve che ha finalmente mostrato qualcosa di più simile a un’identità. Ma sa anche che tutta questa crescita,



L'aspetto mentale

La Champions è molto più che un traguardo sportivo: è il pass per evitare un anno zero, per costruire, per attrarre, per trattenere. E, sebbene Tudor sembri perfettamente consapevole che le sue chance di permanenza siano poche – per motivi di progetto, di strategie societarie, e di nomi già pronti sullo sfondo – sa anche che lasciare la Juventus con un obiettivo centrato e un’identità ritrovata sarebbe un messaggio forte. Per sé stesso, per i suoi giocatori, per chi verrà dopo di lui.Li ha messi dentro con coraggio, e ora ne rivendica la crescita con orgoglio. È questo il segnale più forte lasciato da Tudor: aver provato a costruire qualcosa, anche in poche settimane. Qualcosa che vada oltre il risultato.E poi, c’è quel riferimento costante alla preparazione mentale: “Si prepara uguale come le altre, pensando solo a quello che si deve fare, battendo forte sulle robe che bisogna fare”. Non è solo pragmatismo, è consapevolezza. È la sua maniera di trasmettere calma e concentrazione a un gruppo che ha tremato troppo spesso nei momenti decisivi.A Venezia, quindi, ci sarà un pezzo di Tudor in ogni pallone toccato, in ogni duello, in ogni corsa.Il calcio, in fondo, è fatto anche di questo: passaggi brevi, ma intensi, che lasciano tracce.E se la Juventus dovesse conquistare l’Europa che conta, sarà giusto dire che quell’ultimo pezzo, quello decisivo, lo ha incollato proprio lui.