Tudor, il rinnovo scatena i tifosi: 'Il mio mister', 'Bellissima notizia'

2 ore fa



Igor Tudor ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione insieme, quindi 2028. Nella mattinata di oggi avevamo visto arrivare alla Continassa il suo agente e poi nel pomeriggio l'ufficialità del prolungamento di contratto del croato con la Vecchia Signora. Notizia che però non ha lasciato indifferenti i tifosi che sui social si sono scatenati lasciando trasparire la loro gioia per il proseguimento con il mister subentrato a Thiago Motta. Prosegui per leggere le principali reazioni dei tifosi su X.