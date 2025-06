Tuttosport - Tudor, le richieste alla Juventus: contratto, staff e 3-4 acquisti

2025 Getty Images

E anche il primo giorno è andato. Mercoledì 4 giugnoha fatto ufficialmente il suo ingresso alla Continassa, lì dove tra le prime cose che si era detto di fare ha incontrato. Al quale, come vi abbiamo già raccontato ieri, è stata ribadita la stessa fiducia incassata giorni fa dalla proprietà , grazie al contatto con John Elkann decisivo per dargli nuova linfa in vista del Mondiale per Club. Quello di ieri, come spiega Tuttosport, è stato un attestato ugualmente importante e anche per il futuro, non soltanto quello immediato, perché altri contatti e altri allenatori nel mirino per ora non sono in programma.

Tudor-Juventus, le richieste

La linea sul mercato

La scelta per l'attacco

Il tecnico croato sa di avere le sue carte da giocare, con un torneo all'orizzonte da disputare in maniera "seria" - come gli è stato chiesto anche dal nuovo dg - per provare poi a guadagnare ulteriore credito e fiducia. Se ci riuscirà, potrà avanzare anche alcune richieste personali: innanzitutto, così da non entrare nel 2025-2026 con un progetto già in scadenza. E poi, portandosi dietro i suoi uomini senza limitarsi alle figure di Ivan Javorcic (storico collaboratore e attuale vice) e Rogic, preparatore dei portieri con Orsini; l’obiettivo diventerebbe quello di ampliare i punti di riferimento, oltre a un aspetto di modernizzazione non secondario secondo le metodologie di lavoro del mister.Sul fronte del mercato, invece, la linea guida resta chiara e ben definita, in continuità con quanto era stato tracciato dalla precedente gestione tecnica. Una linea assolutamente condivisa, dunque, basata sulla piena consapevolezza di dover rinforzare in modo significativo l’organico, inserendo. L’obiettivo è quello di costruire una rosa più competitiva in ogni reparto: un innesto per zona del campo è la base minima da cui partire, anche se l’attenzione più intensa è inevitabilmente rivolta al reparto offensivo, dove si giocherà una delle partite più delicate dell’estate.In particolare, sarà cruciale la scelta del nuovo numero nove, un ruolo chiave che la dirigenza bianconera intende definire con grande attenzione e valutando con scrupolo tutte le opzioni disponibili sul mercato. La situazione legata a, infatti, continua a tenere banco e rappresenta un nodo fondamentale da sciogliere. Il centravanti serbo resta al centro di diverse valutazioni tecniche ed economiche, e il suo futuro sarà inevitabilmente determinante per delineare le mosse della Juve sul mercato in entrata. C'è poi la possibilità di trattenere, oggettivamente ghiotta.Se ne parlerà a lungo, comunque. E Tudor sarà una presenza costante nelle sedi delle valutazioni, con le sue indicazioni, la conoscenza approfondita del gruppo, che andrebbe a ritoccare volentieri con un difensore di livello e un centrocampista prevalentemente di gamba, in attesa poi di capire come ci si muoverà sul fronte cessioni.





