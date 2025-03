Tudor pronto al ritorno a casa: come lo accoglierà l'Allianz Stadium

Il conto alla rovescia è già partito: domani, alle ore 18.00, all'Allianz Stadium risuonerà il fischio d'inizio della sfida trae Genoa, la prima della nuova era targatache ieri si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore bianconero e ora è pronto a esordire in panchina, per un match che la sua squadra deve assolutamente vincere sia per riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Atalanta e Fiorentina, sia non perdere ulteriore terreno nella corsa alla prossima Champions League, che al momento vede in vantaggio il Bologna.

Come sarà accolto Tudor all'Allianz Stadium?

Cosa era successo allo Stadium durante Juve-Atalanta

A Torino, dunque, l'attesa cresce sempre di più, insieme alla curiosità per l'accoglienza che il pubblico bianconero riserverà al suo nuovo "condottiero". Credibilmente allo Stadium ci sarà un grande entusiasmo intorno a Tudor, che già con le dichiarazioni di ieri in conferenza stampa, trasudanti juventinità e senso di appartenenza, ha scaldato i tifosi della Vecchia Signora restituendo loro un po' di speranza dopo le ultime difficili settimane.Sembra già un lontano ricordo, insomma, l'aria di contestazione che, dopo essere "esplosa" al di fuori con il corteo degli Ultras, ha raggiunto anche il cuore dello stesso tempio bianconero, fino alle immagini desolanti della serataccia contro l'Atalanta che in molti hanno scelto di concludere prima del tempo, lasciando vuoti gli spalti dello Stadium nel pieno del secondo tempo.Per la prima Tudor, invece, ci si attende tutt'altro scenario: del resto per il tecnico croato si tratta di un ritorno a casa, dopo i tanti anni vissuti a Torino da giocatore e poi l'esperienza di una stagione - per lui non troppo soddisfacente - in panchina ma "solo" da vice di Andrea Pirlo.