Tudor a DAZN prima di Juventus-Monza: 'Con Bremer e Gatti cambia la musica, se giochiamo con il Parma altre 10 volte...'

2025 Getty Images

Juventus-Monza, le parole di Tudor

Igora pochi minuti da Juventus-Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Il tecnico bianconero è tornato sulla sconfitta con il Parma e su quello che dovrà essere il finale di campionato."Sono tutte partite difficili, non importa se affronti Inter, Parma o Monza, sono tutte uguali, la difficoltà si azzera, dobbiamo guardare noi stessi e fare una buona prestazione, solo questo è importante"."L'ho vista tre volte la partita, è la partita su quattro in cui abbiamo concesso di meno e l'unica che abbiamo persa, di solito la giochi 10 volte e la perdi una, non siamo stati pericolosi davanti, siamo stati sterili, c'era voglia, abbiamo dominato la partita ma lasciamola indietro, è un'altra battaglia, i punti pesano di più, dal punto di vista mentale è sempre più difficile, la strada che abbiamo preso è quella giusta".

"Tanti goal presi di testa? Sicuro conta anche la struttura, la cattiveria agonista che è nelle corde del giocatore, ogni squadra ha punti più o meno forti, da quel punto di vista ci manca qualcosa, con Bremer, Gatti, Cabal cambia la musica, se ce l'hai in rosa prendi la metà di quei goal, scuse non ce ne sono. Ci sono tanti scontri diretti, sarà bello e vedere chi è più forte alla fine".