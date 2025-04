Tudor prende esempio da Gasperini: ecco su cosa lavorerà

Getty Images

Teunè ancora un enigma da decifrare in casa Juventus, ma non mancano i tentativi per restituirgli brillantezza e centralità. In attesa di capire se sarà della partita contro il Lecce, il centrocampista olandese continua a lavorare con dedizione: allenamenti personalizzati, sedute supplementari e un focus specifico sul recupero della condizione fisica, mai davvero ottimale. Le difficoltà, infatti, affondano le radici anche nell’estate complicata trascorsa da separato in casa con l’Atalanta, che ha compromesso la sua preparazione atletica.Ora, alla Continassa,cerca di tornare sé stesso anche attraverso il pallone: gli esercizi sono studiati per replicare movimenti simili a quelli che eseguiva con Gian Piero, l’allenatore che più di tutti ne ha valorizzato le qualità. Nella scorsa stagione a Bergamo, il numero 7 bianconero ha vissuto il suo apice: 15 gol in stagione, molti dei quali arrivati partendo dalla trequarti con libertà totale d’inserimento. Con la Juventus, invece, il bottino è decisamente più magro — appena 3 reti, di cui solo 2 in campionato — segno di una difficoltà a ritrovare quella scintilla.

Igor Tudor, che con Gasperini condivide una certa filosofia di lavoro intenso e maniacale, proverà a seguire la scia tracciata dal tecnico dell’Atalanta. L’obiettivo è restituire a Koopmeiners il sorriso, la brillantezza nei movimenti e quella sensazione di onnipotenza che lo portava a essere un centrocampista totale: capace di costruire, pressare, inserire e soprattutto segnare. Il piano passa da fatica, pazienza e adattamento, ma anche dalla fiducia: