Juventus, Tudor a DAZN: 'Il City ha giocatori più forti di noi, spendono 100 milioni quando vogliono'

Juventus-Manchester City: le parole di Tudor nel post partita

Le parole dia DAZN dopo- "Una brutta sensazione, si è perso e con cinque goal presi non è mai bello. Ma va detto qualcosa anche sulla loro qualità, su come è stata preparata questa partita in cui volevamo fare riposare qualcuno. Complimenti a loro, abbiamo sofferto e non siamo riusciti a rubare la palla quando andava fatto. Noi con la palla non bene, loro pressavano e noi non riuscivamo a uscire. Per fare meglio dobbiamo essere al completo, freschi. Potrebbe essere una partita diversa la prossima, oggi con tutte le condizioni è andata così".

- "Abbiamo dato tutto, dovevamo essere perfetti. Poi loro quando vogliono spendono 100 milioni, hanno giocatori più forti di noi e va detto. Il calcio è bello e puoi vincere comunque ma devono esserci tante condizioni messe insieme che oggi non ci sono state".- "Stiamo parlando della squadra migliore al mondo con l'allenatore migliore al mondo. Quando parli di calcio non c'è meglio di loro. Non ci toglie niente questo, ai ragazzi non devo rimproverare niente. Questo è il calcio, a volte è brutto ma prendi questa botta e vai avanti, dimentichi questa gara, riposi e vai avanti".