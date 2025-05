Tudor a DAZN dopo Lazio-Juventus: 'Dispiace per Kalulu, abbiamo dato tutto. Con due-tre pezzi in più si fa una squadra di altissimo livello'

Getty Images

Le parole diai microfoni di DAZN dopo Lazio-Juventus - "Ha festeggiato, mi ha dato un colpo (sorride, in riferimento al colpo subìto da Renato Veiga nel momento dell'esultanza, ndr). Una bella gara, dispiace ma prendiamo questo punto. I ragazzi hanno dato tutto, i cambi, hanno dato tutto visto le problematiche degli infortunati. Andiamo avanti".- "Dispiace, sono due gare in cui abbiamo giocatori in meno. Ho visto le immagini, il gesto c'era ma non so se lo prende in viso o no, un'ingenuità. Un ragazzo perbene, gli dispiace ma ripeto, è una bravissima persona e una bellissima sorpresa, di grandi valori. Dispiace, ora vediamo che succede, magari gli danno solo una giornata".

- "A Gatti devo fare i complimenti, viene da una frattura e non si è praticamente mai allenato con la squadra, abbiamo pensato di portarlo per 5'-7' massimo. Ha stretto i denti, è entrato per l'altezza. Ho tolto due ragazzi e ho chiesto subito scusa, non capita spesso e non mi piace ma serviva per i centimetri e per l'esperienza, ho fatto una scelta per la squadra, particolare, ma la rifarei perché penso sia stata giusta. Si va avanti".- "L'ho visto stanco, un po' in affanno fisicamente. Per noi è importante, Chico invece ha avuto personalità, mi è piaciuto tanto, si è mosso bene".- "Una bella domanda, sono momenti della stagione che cambiano tanto. Non posso commentare cosa potrebbe succedere facendo la preparazione o arrivando alla fine con queste problematiche. La squadra è forte, ha valori, con due-tre pezzi il prossimo anno può diventare di altissimo livello. Già così è forte".