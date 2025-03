Getty Images

Tudor non dimentica Lippi: la frase da brividi sull'allenatore che l'ha portato alla Juventus

46 minuti fa



Igor Tudor, nel corso della sua prima conferenza stampa, non ha perso occasione per ripercorrere i suoi trascorsi a tinte bianconere, parlando delle persone che ha incontrato lungo il suo percorso in quel di Torino.



E non poteva mancare una menzione speciale per Marcello Lippi, ovvero l'allenatore che l'ha voluto con sé a Torino e che l'ha allenato nella stagione 1998/99 e successivamente dal 2001 al 2003. Per Lippi, Tudor ha speso parole da brividi:





TUDOR SU LIPPI - "E' un allenatore che mi ha portato alla Juventus. Poi è tornato dopo essere andato via. Quando penso a quella persona, penso alla Juventus. Modi di fare, comunicare, gestire lo spogliatoio e tutto quanto. Persona a cui voglio bene".