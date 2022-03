Igor Tudor, allenatore del Verona, parla così alla vigilia della sfida con il Napoli: ""Abbiamo avuto qualche problema inaspettato, che fa parte del calcio. Dobbiamo verificare ancora. Abbiamo qualche problema di influenza e qualche infortunio. Tredici o quattordici saremo, porteremo qualche Primavera, ma alla fine non ci cambia niente. Osimhen è il miglior attaccante della Serie A? No. Uno dei più forti, ma per me il più forte è Vlahovic".