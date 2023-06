Tudor candidato numero uno all’eventuale successione ad Allegri, dunque, ma come detto non unico. Come racconta Tuttosport, l passato interista gli costa sicuramente un po’ di appeal con i tifosi - o almeno una parte di essi - ma anche Thiago Motta è apprezzato dalla società. Il suo curriculum da tecnico si limita, a livello di prima squadra, all’ottima stagione che sta per concludere a Bologna, alla salvezza raggiunta l’anno scorso con lo Spezia e all’esperienza negativa sulla panchina del Genoa nel 2019 (due vittorie in 10 partite), ma le ultime due stagioni gli sono valse grande considerazione.