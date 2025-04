Tudor o Conte? C'è uno scenario che unisce tutti, tifosi e dirigenza: le ultime

AFP via Getty Images

La seduta a porte aperte



Il prescelto?



Un tifo diviso, ma coinvolto

Un abbraccio collettivo. E un'identità ritrovata. È tornato l’entusiasmo, quello vero, che si respira dopo sette punti conquistati in tre partite, ma soprattutto quello che consente ai tifosi di rispecchiarsi nuovamente nella Juventus. È questo il clima che accompagna Igor Tudor, fresco di festeggiamenti per il suo 47esimo compleanno, celebrato con lo staff e con gli auguri dei suoi giocatori. Ma ora si prepara a vivere un altro tipo di festa, più intima e simbolica:Un’occasione speciale, non solo per curiosità, ma per osservare da vicino l’intensità, il rigore e la disciplina che il tecnico croato ha portato alla Continassa. Il famoso “stare zitti e correre” evocato nella sua conferenza di presentazione, diventa finalmente visibile.Circa 300 tifosi sono attesi sugli spalti del Training Center della Continassa. Saranno lì per osservare una squadra che sembra aver ritrovato lo spirito giusto, non solo nei risultati ma nella coesione e nell’identità. È la magia dei primi giorni, quella fase iniziale dove l’innamoramento è totale, incondizionato, ed è capace di trasformare tutto in energia positiva. Quanto durerà, sarà il tempo a dirlo. Servirà presto un bilancio più profondo, capire se Tudor può essere davvero l’uomo giusto per guidare la Juventus del futuro.Anche la dirigenza osserva. Valuta, prende nota, ascolta.: serve una figura forte, riconoscibile, capace di rappresentare la Juventus soprattutto nei momenti difficili. Uno che conosca la barca e il mare in cui naviga. E Tudor, per storia e mentalità, sta iniziando a corrispondere a questo identikit.: "A fine stagione ci metteremo a sedere con Igor. L'auspicio è quello di continuare insieme." La margherita delle opzioni è stata sfogliata, ma si ripartirà comunque da lì, da una conversazione vera con il tecnico croato.Ed è proprio tra i tifosi che oggi si misura la temperatura emotiva del momento. Un termometro che segna incertezza. Anche davanti all’ipotesi – suggestiva quanto divisiva – di un ritorno di Antonio Conte, il popolo juventino resta spaccato. Un sostenitore su due preferirebbe dare continuità al progetto Tudor, che incarna un tipo di juventinità forse meno carismatica, ma più coerente. Senza il peso di un addio traumatico, senza quella sensazione di essere stato più grande della squadra stessa. Il sogno condiviso da tutti? Una qualificazione in Champions centrata con autorevolezza, magari accompagnata da un buon Mondiale per Club, almeno fino al superamento della fase a gironi. In quel caso, Tudor non solo avrebbe vinto sul campo, ma anche nel cuore dei tifosi. Con distacco.