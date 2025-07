Tudor, nuovo rinforzo per lo staff? Si valuta Bordin, ecco chi è

Staff Tudor Juventus: chi è Francesco Bordin

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la ripartenza di fine mese dellain vista della nuova stagione si allargherà anche lo staff di. Il croato aggiungerà un assistente di campo al suo gruppo di lavoro: si valutano alcuni nomi tra cui, giovane allenatore classe 1985 in possesso della licenza Uefa A, nelle ultime due annate al Venezia come collaboratore tecnico di Paolo Vanoli prima - nella stagione della promozione in Serie A - e di Eusebio Di Francesco poi.In precedenza Bordin aveva avuto un'esperienza (anche in panchina) al Montebelluna e nelle nazionali giovanili azzurre come match analyst. Ora per lui potrebbero spalancarsi le porte della Continassa, per una nuova avventura alla Juventus che vuole tornare quanto prima ad essere davvero competitiva e lottare su tutti i fronti, con la guida di Tudor e degli uomini di cui sceglierà di affiancarsi.