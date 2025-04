Tudor non tralascia nulla: Juventus, su cosa ha lavorato oggi

AFP via Getty Images

Prosegue senza sosta la preparazione dellain vista del prossimo impegno di campionato. Come riportato da Juventus.com, i bianconeri si stanno allenando alla Continassa per arrivare pronti alla sfida contro il, in programma sabato 12 aprile alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.La sessione odierna, tenutasi al JTC sotto la guida di Igor, è stata suddivisa in più fasi. Il lavoro è iniziato in palestra con esercizi di forza, per poi proseguire sul campo con partitelle a tema e una parte dedicata alla tattica. L’allenamento si è concluso con un focus sulla preparazione atletica, con l’obiettivo di affinare condizione e intensità in vista del match.

L’approccio di Tudor, pratico e orientato alla concretezza, si sta già facendo sentire nella gestione quotidiana del gruppo, che appare concentrato e motivato. Domani, come comunicato dal club, è prevista un’altra seduta mattutina.Con il campionato che entra nel vivo e la corsa europea ancora aperta, la Juventus vuole farsi trovare pronta per ottenere tre punti fondamentali. Il Lecce sarà un avversario da non sottovalutare, e alla Continassa si lavora per non lasciare nulla al caso.