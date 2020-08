Serve ancora un po' di pazienza, ma alla Juve sono convinti della scelta fatta: Igor Tudor saprà aiutare Andrea Pirlo. Pavel Nedved in prima persona l'ha voluto di nuovo a Torino: i due hanno condiviso 3 anni di spogliatoio e pure quella finale di Manchester, che a Igor ancora brucia. Un ritorno alle origini, insomma, per Tudor. Nel 2011, quando era allenatore dello Spalato (giovanili), si recava a Vinovo per studiare gli allenamenti di Antonio Conte: l'aveva impressionato l'intensità della prima versione bianconera del grande ciclo. Ora tornerà quasi da protagonista: servono però 440mila euro per liberarlo. Lo rivela Tuttosport.