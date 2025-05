Tudor: 'Non ho mai parlato prima della Lazio, ma ora...'

AFP via Getty Images

Le parole diin conferenza:- Non si possono paragonare le situazioni, difficile fare paragoni. Quando si parla di lavori, c'è solo un lavoro da fare ed è quello da allenatore, da fare al massimo. Le difficoltà sono ovunque e diverse. Dal mio punto di vista le problematiche sono simili in ogni club di ogni livello. C'è d far crescere la fiduci, crescere dl punto di vista fisico. Dal primo giorno qui ci sono problematiche importanti, giocatori fuori, ma vanno accettati. Ho visto una squadr vogliosa di finire bene e prendere quello che vogliamo.

- Non ho mai parlato prima della Lazio. Si è fatto un grande lavoro e si è portata la squadra in Europa League, nella mini classifica eravamo secondi in quel periodo. Dopo con serenità ho preso la decisione di andare via, gli voglio bene e gli auguro il meglio.