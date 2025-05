Tudor: 'Non c'è uno che non mi sia piaciuto. Vlahovic? Giocatore forte'

AFP via Getty Images

Igor, a DAZN, commenta così Juventus-Udinese.CHAMPIONS PIU' VICINA - "Saluto migliore? Bella partita, bella vittoria, meritata. Preparata nel miglior modo possibile contro un'Udinese con cui non è facile giocare. Manca l'ultimo step, la partita di Venezia. Bisogna recuperare bene e fare questi ultimi 90'".LA GESTIONE - "Si gestisce così la settimana. E' da un po' che sono finali, tutte contano. Ci siamo concentrati su quello che dovevamo fare, ormai i giocatori sanno l'importanza. Non si batte sulla motivazione ma sulle robe di gioco, le preventive, quelle robe là. Per scaricare la pressione che la squadra sente. Mi sono piaciuti tanti, gara seria, di attenzione, di robe che lavoriamo. Penso che non ci sia uno che non mi sia piaciuto. Una gran bella gara. Vista l'importanza della gara. Ho visto fare partitone, una squadra seria l'Udinese".

VLAHOVIC - "Incompiuto? No, forte. Poi sono attaccanti: se non segnano per 3 giornate si mettono tutti i dubbi intorno. Fa parte del mondo del calcio, è entrato bene, con il cuore, a dare un contributo, ha fatto vedere di che pasta è fatto, si è sacrificato e ha fatto un gran bel gol".FUTURO - "Ripartirebbe da lui? Domanda che non commentiamo. Ci sono gli ultimi 90'"