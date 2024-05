Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Lazio e Monza: "Vedo che nel mondo Lazio manca obiettività nel capire la valutazione giusta quando si parla delle rose.Però quando c'è tanto amore, c'è meno obiettività. Un allenatore e un club devono essere sempre obiettivi e giusti, quando si carica qualcosa che non è collegato con l'obiettività non si fa una cosa giusta. Se mi viene chiesto di vincere i 100 metri ma so di essere tra gli ultimi non si fa una cosa giusta, poi è giusto caricare l'ambiente e creare delle aspettative superiori per avere quella spinta in più.""Fiorentina-Atalanta a fine campionato? Giocare a fine campionato non è una cosa né giusta, né regolare. Nel calcio italiano c'è tanto da migliorare su queste cose, io capisco che il calendario è complicato ma bisogna migliorare sulla regolarità di queste partite e nei modi di organizzare questi recuperi".