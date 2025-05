Tudor non cambia ma se lo facesse? Come giocherebbe la Juventus a Bologna con la difesa a quattro

AFP or licensors

Come giocherebbe la Juventus cambiando modulo

Una delle riflessioni che sono state fatte alla Continassa in questa settimana di preparazione acon cui i bianconeri affronteranno lo scontro diretto. Dubbio che però è stato risolto abbastanza in fretta perché Igor Tudor ha scelto per la continuità, senza trasformare la squadra . Niente cambio di modulo, niente difesa a quattro, avanti con il 3-4-2-1 con cui la Juventus gioca dalla prima gara in cui è arrivato il tecnico croato.La questione era legata al reparto difensivo, dove in rosa il tecnico ha a disposizione solo due difensori di ruolo,Nonostante questo però, Tudor preferisce adattare qualcuno per completare il reparto piuttosto che cambiare vestito alla squadra. Una scelta che va un po' in controtendenza con il concetto espresso più volte del "mettere i giocatori dove rendono meglio". Non sarà così, almeno per uno tra Savona e Cambiaso , che si dovrà adeguare. L'allenatore della Juve sceglierà per la "coerenza" tattica; se sarà la strada giusta lo dirà eventualmente il campo.Ma se invece la Juventus cambiasse modulo contro il Bologna?. La coppia di centrali composta da Kalulu-Kelly con Cambiaso a sinistra e uno tra Savona, McKennie e Weah sull'altro lato. E poi? Tudor avrebbe due soluzioni diverse dal centrocampo in avanti, una versione di Juve più offensiva e una più equilibrata. La prima vedrebbe un centrocampo a due, con Locatelli e Thuram a fare da diga con tre giocatori sulla trequarti. Conceicao a destra, Nico Gonzalez dietro la punta e Weah alto a sinistra, ruolo che ha ricoperto con Thiago Motta. Oppure, un "classico" 4-3-3 con McKennie che agirebbe in mezzo al campo e il tridente Conceicao-Kolo Muani-Nico Gonzalez.Sarebbe una Juventus, almeno sulla carta, più simile a quella di Thiago Motta. Ma non è per questo che Tudor preferisce continuare sulla strada intrapresa da più di un mese. Lo farà perché da settimane lavora su determinati concetti, che in parte hanno funzionato e il tecnico spera possano essere affinati in questo finale di campionato.