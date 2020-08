Anche Igor Tudor nello staff di Pirlo. Manca solo Mark Iuliano pic.twitter.com/pz52ugt9i8 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 17, 2020

Ci sarà anche Igor Tudor nello staff di Andrea Pirlo. Il tecnico croato si è liberato dall'Hajduk Spalato e il 24 agosto varcherà i cancelli della Continassa assieme a Pirlo e al resto del suo staff. Tra i commenti arrivati in queste ore via social c'è anche quello del giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi che sceglie l'ironia per commentare la scelta del club bianconero:Inutile dire che i tifosi della Juve non hanno preso bene l'ennesima battutina sui bianconeri...