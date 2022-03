Si è da poco concluso il match del Bentegodi tra Verona e Napoli con la vittoria della squadra di Spalletti per 1-2. A decidere l'incontro è stato ancora una volta Osimhen, autore di una doppietta che consente ai suoi di restare ancora in piena lotta per lo scudetto. Totalmente infuriato invece Igor Tudor. L'allenatore degli scaligeri non ha digerito l'espulsione inflitta a Giaccherini e ha mostrato il suo disappunto nelle dichiarazioni rilasciate a DAZN nel post partita.



'Mi dispiace per il rosso, il secondo giallo a Ceccherini non esiste. Stavamo spingendo per rimontare e mi dispiace che l'arbitro ci abbia tolto questa possibilità'.