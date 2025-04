Gazzetta - Tudor duro e diretto alla ripresa degli allenamenti: alla squadra ha ribadito un messaggio

Il messaggio di Tudor alla squadra dopo Parma

è stato duro e diretto giovedì, alla ripresa degli allenamenti dellain vista del match casalingo di domenica contro il: il tecnico croato, che oggi non interverrà in conferenza stampa per via del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, vuole vedere subito una versione diversa della sua squadra, che approcci la partita in maniera differente e che tiri fuori tutto il carattere, quello che almeno in parte aveva dimostrato di avere nelle prime tre gare sotto la sua gestione., aveva detto nel suo primo discorso alla squadra, e il messaggio è ancora valido, scrive La Gazzetta dello Sport. Alla dirigenza l’atteggiamento dei giocatori non è piaciuto e anche, presente allo Stadium al debutto di Tudor in panchina con il Genoa, non è contento di questo stop imprevisto, come vi abbiamo già raccontato. Alla Continassa però nessuno vuole arrendersi: domani si riparte dal Monza, per la Champions League e per il futuro della panchina del croato.

I dubbi verso il Monza

Cosa servirà contro il Monza

Niente alibi per nessuno, insomma. Questo pomeriggio al JTC è prevista la rifinitura, occasione utile per sistemare gli ultimi dettagli e per Tudor per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match . Quasi certa l'assenza di Dusan Vlahovic, alle prese con un sovraccarico muscolare, per cui al centro dell'attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuto Randal Kolo Muani. Un dubbio importante, poi, riguarda la posizione di Francisco Conceicao: se il giovane portoghese dovesse partire titolare, Nico Gonzalez verrebbe dirottato sulla fascia destra, prendendo il posto di Weston McKennie.Fondamentale contro il Monza, però, sarà soprattutto il carattere, l'approccio alla gara da parte di una Juventus che dovrà necessariamente andare a caccia di una vittoria per non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto, considerando anche che nelle prossime due settimane dovrà poi affrontare i delicatissimi scontri diretti con Bologna e Lazio. Il passo falso contro il Parma potrebbe costare caro, ma i bianconeri hanno ancora tempo per provare a rimediare. Tudor, da parte sua, non sembra assolutamente intenzionato ad arrendersi.





