Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato a Le Figaro del futuro di Igor Tudor: "Vorrei che rimanesse ma non ho la sfera di cristallo e non leggo il futuro. Sono molto contento del suo lavoro, spero che lui sia felice quanto me. C'è un'analisi da fare, non solo sugli ultimi risultati: dobbiamo prendere quota". Secondo i media francesi, l'ex allenatore del Verona, sta pensando di tornare in Italia, e le voci sulla Juve continuano circolare.