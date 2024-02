Igorera presente alla presentazione del Docufilm di Marcello Lippi. Queste le sue parole a SkySport:"Lippi mi ha insegnato molto, nella serietà nel lavoro, nel modo di fare e di essere giusto. Questo è ciò che mi hanno insegnato gli anni alla Juve. È una persona importante per me, mi ha portato in Italia come calciatore quando avevo 19 anni ed è stato fondamentale nella mia crescita come persona. Sono stati anni fondamentali, da ragazzino sono diventato uomo"."Allenare in Italia o all'estero? Non mi interessa, ogni allenatore vuole un progetto giusto con idee giuste. Ho acquisito qua la cultura calcistica e sono legato all'Italia, ma sono aperto a tutto, vediamo cosa succede".